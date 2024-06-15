Tatilciler yat ve tekne kiralamayı daha çok tercih ediyor
Tatilcilerin tatil yapış şekillerinde gözle görülür değişiklikler yaşanıyor ve geleneksel tatil seçenekleri yerine yat veya tekne kiralama yaygınlaşıyor.
İstanbul
Son dönemde tatilcilerin tatil yapış şeklinde yaşanan değişiklik göze çarpıyor. Buna göre, tatilciler, yat veya tekne kiralayarak tatil yapmayı son dönemde daha çok tercih ediyor.
2020'de yaşanan salgının da etkisiyle tatilciler, daha sakin ve izole bir tatili daha uygun bularak, denizin ortasında veya sakin koylarda kendi özel alanlarında dinlenme fırsatı buluyorlar. Bu tatil şekli, tatilcilere doğayla iç içe olma imkanı sağlarken bu durum yat ve tekne kiralamalarında artışa neden oldu.
Konuya ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan, Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) Başkan Yardımcısı Selhan Cengiz, tekne tatilinin her şeyden önce özel bir tatil olduğunu söyledi.
Cengiz, "İnsanların ekonomik olarak bir yat alma imkanı olmayabilir ama tekne tatiliyle yatta bir hafta gezerek o keyfi alma imkanına erişilebiliyor. Ayrıca izole ve kendi aileniz, eşiniz, dostunuz, seçtiğiniz insanlarla gezip, zaman geçirebileceğiniz tatil imkanı sağlayan bir tatil türü. Bölgedeki güzellikleri görmek açısından da tekneyle tatil yapmak insanları daha çok cezbediyor. Denizle doğada bir olmak, gece yıldızları seyretmek insanlar için büyük bir keyif. Koydan koya gitmeniz, bunlar çok özel şeyler. Bu bölgede yemyeşil bir koylar var, dünyanın en güzel yerlerinden birine sahibiz." diye konuştu.
Cengiz, tekne turları ve fiyatları hakkında bilgi vererek, "İki türlü tekne var, ilki kendiniz kiralıyorsunuz 'rent a car' gibi 3-4 kabinli tekneler var, amatör denizci belgesi veya kaptan ehliyetiniz varsa kendiniz kullanıyorsunuz. Onların fiyatları, tekne boyutuna ve yaşına göre, 80-150 bin lira arasında haftalığı değişir. Bir de gulet dediğimiz teknelerle mavi yolculuk var. Onların fiyatları 175-200 bin lira ve bir milyon lira arasında fark ediyor. Tabii bunlar 5-6 kabinli teknelerimiz olduğu için, büyük tekneler oldukça. Bunların da iki yıldızlısı, üç yıldızlısı var oteller gibi. Teknelerde de bir standart vardır, yazılı değildir ama bilinir. Boyu, odasının büyüklüğüne göre teknelerin kalitesi fark eder. Fiyatları boyu ve kalibresine göre değişiklik gösterebiliyor" şeklinde konuştu.
Tatilcilerin en çok tercih ettiği rotalara da değinen Cengiz, rotaların genelde Antalya'dan başladığını dile getirdi.
Cengiz, "En popüler rotamız bizim Göcek ve Fethiye koyları, ayrıyeten Hisarönü Körfezi, Bozburun, Selimiye, Orhaniye, Datça rotası mevcut. Bodrum ve Gökova Körfezi, Halikarnas balıkçısının ilk başladığı yeri o da çok güzel bir rota. Kalkan ve Kekova muhteşem bir rota. Ayrıca Göcek-Ekincik-Marmaris rotası da çok güzel bir rota." dedi.
Tatilcilere yönelik uyarılarda bulunan Cengiz, "Sosyal medyadan ucuza tekne kiralamayın. Aldığınız ucuza tatil, pahalı bir hüsrana dönebilir. Sigortaları yok. Özel teknenin ticari faaliyet yaparken sigortası yoktur. Müşterisinin başına bir şey gelse sigortası yoktur. Biz ne yapıyoruz? Bizim teknelerimizde üçüncü şahıs sigortalarımız var. Bunlar önemli şeyler." ifadelerini kullandı.
"Marinaların son dönemde artırdıkları fiyatlar sebebiyle yat işletmecileri ciddi zorluk yaşıyor"
TYBA Başkan Yardımcısı Cengiz, charter filolarının güncel sorunlarına dikkati çekerek, marinaların son dönemde artırdıkları fiyatlar sebebiyle yat işletmecilerinin ciddi zorluklar yaşadıklarını belirtti.
Cengiz, "Biz ticari tekneciler devletimizden ne alıyoruz? Yat işletme belgesi alıyoruz. Yatağınız var, şu kadar kabininiz var, şu kadar insanı yatılı taşırsınız diye belge alıyoruz. Turizm teşvik kanununda yeri var. KDV tebliğinde de karasal konaklama yapan, turistik konaklama yapan her şeyin KDV'si yüzde 10'dur. Ama biz onun dışında kalıyoruz, bizim öyle bir kanayan yaramız var. Denizdeki tatilcilerin, karadaki tatilcilerden farklı görülüp devlet yüzde 20 uyguluyor. Bununla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığına argümanlarımızı özetleyen kapsamlı bir sunum yaptık, gönderdik. Gelir İdaresi Başkanımız argümanlarımızı yerinde ve tutarlı buldular ancak henüz süreç devam ediyor." açıklamasında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.