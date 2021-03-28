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Yaşam

Sivas'taki 'Hobbit Evleri'nde kış ve baharın güzellikleri bir arada yaşanıyor

Sivas'ta "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ve çevresinde, kış ve baharı bir arada görmek mümkün.

Göksel Cüneyt İğde   | 28.03.2021
Sivas'taki 'Hobbit Evleri'nde kış ve baharın güzellikleri bir arada yaşanıyor Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde / AA

Sivas

Kentte gece saatlerinde sıfırın altına inen hava sıcaklığı nedeniyle yamaç evlerinin bulunduğu alandaki süs havuzunun bir kısmında uzun buz sarkıtları dikkati çekti.

Buz sarkıtlarını görmek için aileleriyle bölgeye gelen vatandaşlar, güzel manzarayı fırsat bilip fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlardan Osman Çağrıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas'ın birçok yerinde 4 mevsimin bütün güzelliklerinin görülebileceğini söyledi. Çağrıcı, "Burada yaz mevsiminde kışı, kış mevsiminde de yazı yaşayabilirsiniz. Kentin değişik yerlerinde bu tip manzaralara rastlarsınız. Bir tarafta buzlar varken diğer tarafta her yer yeşillenmiş, neredeyse ağaçlar çiçek açacak. Hobbit Evleri gibi kentimizde birçok yerde bu güzellikleri görebilirsiniz." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Ramazan Çiğdem ise Hobbit Evleri'nin Türkiye'nin sayılı güzel yerlerinden birisi olduğunu belirterek, gece gündüz sıcaklık farkı nedeniyle oluşan buz sarkıtlarına da hayran kaldığını dile getirdi.

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