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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.-VTR-
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Yaşam

Sivas'ta uçamayan leylek yavrusu benzin istasyonunun misafiri oldu

Sivas'ın Hafik ilçesinde bir leylek yavrusu uçamadığı için yakınındaki akaryakıt istasyonuna sığındı.

Muzaffer Akyüz  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Sivas'ta uçamayan leylek yavrusu benzin istasyonunun misafiri oldu Fotoğraf: Muzaffer Akyüz / AA

Sivas

İlçe merkezinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen ancak uçamayan leylek yavrusunu işletmeciler fark etti.

Akaryakıt istasyonunda leyleği görünce şaşırdığını dile getiren Ercan Güven, bu noktaya yakın bir binanın çatısındaki yuvadan düştüğü sandıklarını söyledi.

Güven, leyleğe yardım edilmesi için ilgili birimlere bilgi verildiğini belirtti.

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