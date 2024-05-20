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Yaşam

Sivas'ta boynu plastik halkaya sıkışan kirpiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Sivas'ta boynu plastik halkaya sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Serhat Zafer  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Sivas'ta boynu plastik halkaya sıkışan kirpiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Sivas

Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesine gece saatlerinde bir kirpi girdi.

Bu sırada nöbette olan itfaiye personeli, hayvanın boynunda plastik halka olduğunu fark etti.

Görevliler, boynundaki halkayı kesici alet yardımıyla hayvana zarar vermeden çıkardı.

Kirpi, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

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