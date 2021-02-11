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Yaşam

Şırnak'ta yaşayan Turgun ailesi epilepsi hastası 5 yaşındaki Furkan için yardım istiyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan Turgun ailesi, epilepsi hastası 5 yaşındaki Furkan'ın tedavisi için yetkililer ve hayırsever vatandaşlardan destek bekliyor.

Muhammed Şamil Aliağaoğlu   | 11.02.2021
Şırnak'ta yaşayan Turgun ailesi epilepsi hastası 5 yaşındaki Furkan için yardım istiyor Fotoğraf: Muhammed Şamil Aliağaoğlu/AA

Şırnak

Cizre'nin Kasrik beldesinde ikamet eden anne Leyla Turgun, oğlu Furkan'ın geçen sene şubat ayında yüksek ateş şikayetiyle Cizre Devlet Hastanesi kaldırıldığını, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Batman'a sevk edildiğini söyledi.

Batman'da bir ay boyunca yoğun bakımda tedavi gören oğluna epilepsi tanısı konulduğunu ifade eden Turgun, oğlunun sağlık durumunun gün geçtikçe kötüye gittiğini, bir ayda yatağa bağımlı hale geldiğini, görme kaybı yaşadığını belirtti.

Turgun, bu süreçte oğlunu Diyarbakır ve İzmir'de de bazı hastanelere götürdüğünü ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedavisinin ertelendiğini dile getirerek, oğlunun tedavi olması için yetkililerden destek beklediklerini kaydetti.

"Oğlum şimdi ne oturabiliyor ne ayağa kalkabiliyor ne de görebiliyor"

Furkan'ın daha önce sağlıklı bir çocuk olduğunu anlatan Turgun, "Oğlum şimdi ne oturabiliyor ne ayağa kalkabiliyor ne de görebiliyor. Kendi başına hiçbir şey yapamıyor. Eski halini çok özledim. Arkadaşları ile koşup, oyun oynamasını özledim." dedi.


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