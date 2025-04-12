Dolar
38.03
Euro
43.20
Altın
3,238.73
ETH/USDT
1,632.60
BTC/USDT
84,495.00
BIST 100
9,380.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Şırnak'ta baharda açan ters laleler kar yağışıyla doğayı renklendirdi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde baharda açan endemik ters laleler, yağışın ardından karlar içinde görüntülendi.

Ayhan Babat  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Şırnak'ta baharda açan ters laleler kar yağışıyla doğayı renklendirdi Fotoğraf: Ayhan Babat/AA

Şırnak

İlçenin Tanin Dağları'nda doğal olarak yetişen, halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleler, baharın gelişiyle açtı.

Havaların soğumasıyla kar yağışının etkili olduğu bölgede ters laleler beyaz örtüyle kaplandı.

Kocaeli'nden gelen fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, ters laleleri yerinde görmek için dağlık alanda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kar örtüsünün altından yükselen laleler, ziyaretçileri büyülerken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Kocaeli'nden gelen doğasever Alper Yıldız, Uludere Tanin Dağları'nda baharın müjdecisi ters laleleri karın altında görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bir tarafta kışı bir taraftan da baharı yaşadıklarını belirten Yıldız, "Türkiye'nin birçok yerini gezdim, buradaki endemik bitkiler çok enteresan, çok farklı. Daha önce hiç görmedim. 50 yıl yaşıyorum böyle bir şeye rastlamadım. Bayıldım." ifadelerini kullandı.

İş insanı ve doğasever Birol Özdemir de Tanin Dağları'na ters laleleri görmeye geldiğini, kar yağışı ile lalelerin ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı, Çukurova Uluslararası Havalimanı'mızı açarak 58'e çıkardık
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Yaptığımız çalışmalar Türkiye'yi uluslararası göstergeler açısından çok önemli noktaya taşıdı
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil: 2016'dan bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyoruz
Emine Erdoğan: İnsanlığın daha fazla çatışma ve savaşı kaldıracak mecali kalmamıştır
RTÜK Başkanı Şahin'den "Flash Haber TV" açıklaması

Benzer haberler

Şırnak'ta baharda açan ters laleler kar yağışıyla doğayı renklendirdi

Şırnak'ta baharda açan ters laleler kar yağışıyla doğayı renklendirdi

Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkili oluyor

Şırnak Valisi Ekici: Anadolu Ajansı 105 yıldır milletin gür sesi olmayı sürdürüyor

Dicle Elektrik Şırnak'ta bu yıl 1 milyar 80 milyon liralık yatırım planlıyor

Dicle Elektrik Şırnak'ta bu yıl 1 milyar 80 milyon liralık yatırım planlıyor

Şırnak'ta "60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi"nin 25 öğrencisi oldu

Şırnak'ta "60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi"nin 25 öğrencisi oldu
Şırnak'ta baharda açan ters laleler doğayı renklendirdi

Şırnak'ta baharda açan ters laleler doğayı renklendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet