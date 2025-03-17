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Yaşam

Sinop'ta baharın habercisi leylekler Cuma Ovası'na gelmeye başladı

Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla Sinop'un Saraydüzü ilçesindeki Cuma Ovası'na dönmeye başladı.

Mahmut Coşkun  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Sinop'ta baharın habercisi leylekler Cuma Ovası'na gelmeye başladı Fotoğraf: Mahmut Coşkun/AA

Sinop

Her yıl binlerce kilometre katederek Cuma Ovası'na gelen leylekler, yaz mevsimini elektrik direkleri ve bina çatılarına yaptıkları yuvalarında geçiriyor.

Ağustosa kadar yuvalardaki yavrularını büyütecek olan leylekler, daha sonra tekrar Afrika ülkelerine doğru kanat çırpmaya başlayacak.

Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonunun Araştırılması Projesi Koordinatörü Orhan Okur, AA muhabirine, ovaya bu sene ilk leyleğin 9 Mart'ta geldiğini söyledi.

Üç yıldır sürdürdükleri proje kapsamında bugüne kadar 180 yavru leyleği halkaladıklarını belirten Okur, 32 yuvayı yapay platformla yenilediklerini dile getirdi.

2022 yılında halkaladıkları leylek yavrularının bu yıl ovaya gelmelerini beklediklerini anlatan Okur, şöyle konuştu:

"Şu an leyleklerimizin gelişi devam ediyor. Bugün itibarıyla 30 civarında leyleğimizin geldiğini tespit ettik. Leyleklerin çoğunluğu mart ayı sonuna kadar geleceklerdir. Nisan ayında da gelecek leyleklerle gelişler tamamlanacaktır. Leyleklerin büyük çoğunluğu önceki yuvalarına dönmekle birlikte yeni yuvaların da oluşmasını bekliyoruz. Biz aralıklarla yuvalara dönen leylekleri ve yeni yapılacak yuvaları takip edeceğiz."

Bölge sakini Yılmaz Özdemir ise leylekleri komşuları, arkadaşları gibi gördüklerini belirterek, "Bahar aylarında leylekler köyümüze geldiler. Çalışırken bize eşlik ediyorlar. Biz de bu durumdan mutlu oluyoruz." dedi.

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