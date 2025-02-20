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Yaşam

Siirt'te hasta taşıyan ve kar nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde hasta taşırken yolda kara saplanan ambulans, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Fecri Barlık  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Siirt'te hasta taşıyan ve kar nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans kurtarıldı Fotoğraf: Siirt İl Özel İdaresi

Siirt

Pervari'ye bağlı Doğanköy'den apandisit rahatsızlığı bulunan M. Onat'ı (20) alarak hastaneye ulaştırmak üzere yola çıkan ambulans, Geçittepe mevkisinde kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kara saplanan ambulans kurtarıldı.

Hasta taşıyan ambulansın Pervari Devlet Hastanesi'ne ulaşması sağlandı.

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