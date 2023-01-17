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Yaşam

Sıcaklığın mevsim normallerinin üstünde olduğu Kırklareli'nde badem ağacı çiçek açtı

Kırklareli'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı badem ağaçları çiçek açtı.

Özgün Tiran   | 17.01.2023
Sıcaklığın mevsim normallerinin üstünde olduğu Kırklareli'nde badem ağacı çiçek açtı

Kırklareli

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının geçen yıl ocak ayında 3,1 derece olduğu kentte bu yıl (1-16 Ocak) sıcaklıklar 6.53 olarak kayda geçti.

Kentte ocak ayı uzun yıllar ortalaması (1959-2022) ise 2,9 derece oldu.

Kocahıdır Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Dere'nin evinin bahçesindeki badem ağacı hava sıcaklıklarına bağlı olarak çiçek açtı.

Bazı vatandaşlar çiçek açan ağacı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Dere, AA muhabirine, ağacın kışın çiçek açmasına şaşırdığını belirterek, "Bu sene mevsimden mi kaynaklandı başka bir şey mi var çok şaşırdık. Havalar çok sıcak gidiyor, meyveler, bitkiler sıcaklığa aldanacak gibi geliyor bana. Bu aylarda çiçekleri içeri alıyordum, şimdi çiçekleri dahi içeri koymadım." dedi.




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