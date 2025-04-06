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Yaşam

Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun annesine söz verdiği evin temeli atıldı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun, şehit olmadan önce annesine söz verdiği evin temeli atıldı.

Kemal Ceylan  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun annesine söz verdiği evin temeli atıldı Fotoğraf: Kemal Ceylan/AA

Çorum

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde 22 Şubat'ta düzenlenen törenle cenazesi toprağa verilen Uslu için mevlit okutuldu.

Ardından, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çorum Valiliği aracılığıyla köydeki eski evlerinin yerine inşa edilecek evin temel atma törenini düzenledi.

Uslu’nun 20 Şubat’ta şehadet haberi geldiğinde ailesiyle temasa geçtiklerini belirten Çorum Valisi Ali Çalgan, ”Şehidimizin cenazesini 22 Şubat’ta, uğruna şehit olduğu vatan topraklarına defnettikten sonra, şehidimizin babası ile yaptığımız görüşmede, kendisinin ailesine bir ev yapma hayali olduğunu öğrendik. Bu bilgiyi Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ilettik ve derhal ne gerekiyorsa yapılması talimatını aldık.” dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un en kısa zamanda, ailenin istediği yere ev yapılması talimatını verdiğini dile getiren Çalgan, "İnşallah proje ile şehidimizin hayali olan evi yapmış olacağız. Şehitlerimiz ve yakınları için ne yapsak azdır. Biz sadece vazifemizi yapanlardan olmak istiyoruz. Onların hakkını ödememiz mümkün değildir. Candan aziz bir şey yoktur. Şehitlerimiz vatan, bayrak, ezan için canlarını feda ettiler.” diye konuştu.

Hava şartları elverdiğince evi kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Çalgan, evin iç tefrişatının da ailenin istediği şekilde yapılacağını kaydetti.

Baba Sadık Uslu ise devlet görevlilerinin sürekli yanında olduğunu belirterek "Devletim benim yanımda. Herkesten Allah razı olsun. Oğlumun vasiyeti yeni ev yapmaktı. Devletim, oğlumun vasiyetini yerine getirdi. Vatanım sağ olsun.” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ali Çalgan ve şehit babası Sadık Uslu, butona basarak evin temel atma işlemini başlattı.

Törenin ardından Çalgan, baba Sadık Uslu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehit Mustafa Uslu’nun kabrini ziyaret ederek dua etti.

Kabir ziyaretinin ardından vatandaşlara İskilip dolması ikram edildi.

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