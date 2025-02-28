Saraybosna'daki tarihi Başçarşı, ramazan ayı için "ay ve yıldız" ışıklarıyla süslendi
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'nın ramazan ayı nedeniyle "ay ve yıldız" ışıklarıyla süslenmesi şehre görsel zenginlik kattı.
Saraybosna
Avrupa'da ramazan ayının en güzel yaşandığı başkentlerden biri olan Saraybosna'da, Osmanlı'dan kalan geleneklerin yaşatılmasına devam ediliyor.
Bu kapsamda, ramazan nedeniyle kentin çeşitli bölgeleri ay ve yıldız figürlü ışıklandırmalarla süslendi.
Özellikle tarihi Başçarşı'nın bulunduğu alanlardaki ışıklandırmalar, hem yerel halkın hem de turistlerin hatıra fotoğrafı çektirdiği yerlerin başında geliyor.
Ülkede İslam'ın önde gelen sembollerinden "ay ve yıldız", Bosna Hersek İslam Birliği'nin bayrağında da yer alıyor.
Ramazanda Başçarşı'nın bulunduğu bölge, turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.
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