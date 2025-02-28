Dolar
36.53
Euro
37.99
Altın
2,855.73
ETH/USDT
2,103.00
BTC/USDT
78,973.00
BIST 100
9,730.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da “E-Kolay İhracat Platformu Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'da "Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi"ne katılıyor Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
logo
Yaşam

Saraybosna'daki tarihi Başçarşı, ramazan ayı için "ay ve yıldız" ışıklarıyla süslendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'nın ramazan ayı nedeniyle "ay ve yıldız" ışıklarıyla süslenmesi şehre görsel zenginlik kattı.

İsmail Özdemir  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Saraybosna'daki tarihi Başçarşı, ramazan ayı için "ay ve yıldız" ışıklarıyla süslendi Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Saraybosna

Avrupa'da ramazan ayının en güzel yaşandığı başkentlerden biri olan Saraybosna'da, Osmanlı'dan kalan geleneklerin yaşatılmasına devam ediliyor.

Bu kapsamda, ramazan nedeniyle kentin çeşitli bölgeleri ay ve yıldız figürlü ışıklandırmalarla süslendi.

Özellikle tarihi Başçarşı'nın bulunduğu alanlardaki ışıklandırmalar, hem yerel halkın hem de turistlerin hatıra fotoğrafı çektirdiği yerlerin başında geliyor.

Ülkede İslam'ın önde gelen sembollerinden "ay ve yıldız", Bosna Hersek İslam Birliği'nin bayrağında da yer alıyor.

Ramazanda Başçarşı'nın bulunduğu bölge, turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, UAD'ye sunduğu beyanda İsrail'in uluslararası hukuka aykırı eylemlerini vurguladı
ÖNDER, 28 Şubat'ta yaşananları tarihe not düşmek için internet sitesi kurdu
10 soruda oruç ile ilgili merak edilenler
28 Şubat döneminde yaşananlar Anadolu Ajansı arşivlerinde
Gri kategoride aranan firari eski hakim Yaşar Akyıldız, 15 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak

Benzer haberler

10 soruda oruç ile ilgili merak edilenler

10 soruda oruç ile ilgili merak edilenler

Bosna Hersek bağımsızlığının 33. yılını kutluyor

Saraybosna'daki tarihi Başçarşı, ramazan ayı için "ay ve yıldız" ışıklarıyla süslendi

Batı Afrika'nın en büyük camisinde ramazan heyecanı

Batı Afrika'nın en büyük camisinde ramazan heyecanı
Yetim Vakfı İstanbul'da çocuklar için ramazan karşılama etkinliği düzenledi

Yetim Vakfı İstanbul'da çocuklar için ramazan karşılama etkinliği düzenledi
Rangers Kulübü, İstanbul'a gelecek taraftarlara Ramazan ayına yönelik önerilerde bulundu

Rangers Kulübü, İstanbul'a gelecek taraftarlara Ramazan ayına yönelik önerilerde bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet