Yaşam

Şanlıurfalı genç 105 gündür çevreyi temizliyor

Şanlıurfalı doğa gönüllüsü 24 yaşındaki Hasan Uslu, her gün çevresinde yaptığı temizlik çalışmalarını sosyal medyada paylaşarak çevre duyarlılığını artırmaya çalışıyor.

Rauf Maltaş  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Şanlıurfalı genç 105 gündür çevreyi temizliyor Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Şanlıurfa

Uslu, sosyal medyada izlediği çevre temizliği videolarından etkilenerek harekete geçti.

İlk başta çevresindeki park, ormanlık alan ve otobüs duraklarında gördüğü çöpleri toplamaya başlayan Uslu, zamanla çalışmalarını kent geneline yaydı.

Daha fazla kişiye ulaşmayı amaçlayan Uslu, temizlik yaptığı bölgeleri günlük olarak sosyal medya hesaplarında paylaşarak farkındalık sağlıyor.

"Türkiye genelinde büyük bir takım kurmayı düşünüyoruz"

Uslu, AA muhabirine, gelecek nesiller için daha temiz bir dünya bırakmanın mümkün olduğuna inandığını belirtti.

Herkesin doğaya katkı verebileceğini ifade eden Uslu, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde büyük bir takım kurmayı düşünüyoruz. Her şehirde hatta her ilçede bir ekip oluşturmak istiyoruz. Bu ekiplerle birlikte çok daha geniş alanlarda temizlik çalışmaları yaparak farkındalığı büyütmeyi hedefliyoruz. Bazı şehirlerin ve bölgelerin çok kirli ve bakımsız yerleri var. Buraları temizleyerek hem doğaya katkı sağlayacağız hem de toplumsal bilinci artıracağız."

"105 gündür durmadan çevreyi temizliyorum"

Çevre farkındalığının arttığına inandığını dile getiren Uslu, şöyle devam etti:

"Sosyal medya üzerinden vatandaşlarımıza ulaşarak bu farkındalığı ve bu akımı büyütmeye çalışıyorum. Bunun için her gün düzenli olarak çevreyi temizliyor, çöpleri topluyoruz. Bu çalışmaları sosyal medyada paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Biz başlayalı 3,5 ay oldu. Tam 105 gündür hiç durmadan çevreyi temizliyorum. Her gün çöp toplama serim var, bu seriyi sosyal medyada paylaşıyorum ve takipçilerimden olumlu geri dönüşler alıyorum. Takipçilerimiz de bu paylaşımları yayarak çevre farkındalığını büyütüyor. Bazı takipçilerimiz de bize katılıyor ve bu şekilde farkındalık daha da artıyor."

Uslu, her gün mutlaka temizliğe en az 3 saat zaman ayırdığını sözlerine ekledi.

