Samsun'da vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor
Samsun'da vatandaşlar, ocak ayı olmasına rağmen güneşli havanın keyfini çıkartıyor.
Samsun
Hava sıcaklığının 16 dereceyi bulduğu kentte bazı vatandaşlar, Atakum Sahili'nde vakit geçirdi.
Güneşli havayı fırsat bilenler sahil boyunca yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü, kumsal ve yeşil alanlarda dinlendi.
Çocuklar ise aileleriyle park ve kumsalda eğlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.