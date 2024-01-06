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Yaşam

Samsun'da vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor

Samsun'da vatandaşlar, ocak ayı olmasına rağmen güneşli havanın keyfini çıkartıyor.

Mustafa Çavuş  | 06.01.2024 - Güncelleme : 06.01.2024
Samsun'da vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor Fotoğraf: Mustafa Çavuş/AA

Samsun

Hava sıcaklığının 16 dereceyi bulduğu kentte bazı vatandaşlar, Atakum Sahili'nde vakit geçirdi.

Güneşli havayı fırsat bilenler sahil boyunca yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü, kumsal ve yeşil alanlarda dinlendi.

Çocuklar ise aileleriyle park ve kumsalda eğlendi.

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