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Yaşam

Samsun'da sürücülerin fermuar yöntemiyle ambulansa yol vermesi kamerada

Samsun'da trafikteki sürücülerin fermuar yöntemiyle ambulansa yol vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Recep Bilek  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Samsun'da sürücülerin fermuar yöntemiyle ambulansa yol vermesi kamerada

Samsun

Canik ilçesi Atatürk Bulvarı'nda trafikte ilerleyen sürücüler, sirenlerini çalarak arkalarından gelen ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi.

Ambulanstaki sağlık çalışanları ve hasta yakınları, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Trafikte sağa ve sola yanaşan araçlar sayesinde ambulanstaki hasta, hızlı şekilde hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından "yaşama yol ver, fermuar sistemi hayat kurtarır", "ambulans hedefine hızla ulaşır", "acil hastaların hayatta kalma ihtimali yüzde 40 oranında artar" notuyla paylaşarak, ambulanslara fermuar sistemiyle yol veren sürücülere teşekkür etti.

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