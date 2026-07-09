Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 811'e yükseldiği bildirildi.

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 811'e yükseldi Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 811'e yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, başkent Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında deprem felaketine ilişkin son rakamları paylaştı.

Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 126 artarak 3 bin 811'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu açıkladı.

Çifte deprem nedeniyle 17 bin 907 kişinin evsiz kaldığını ifade eden Rodriguez, Venezuela'da şu anda 4 bin 388 uluslararası arama kurtarma görevlisinin bulunduğunu, silahlı kuvvetler, polis, belediye, itfaiye ve sivil savunma ekipleriyle birlikte toplam 30 bin 76 personelin sahada görev yaptığını söyledi.

Eğitim Bakanı Hector Rodriguez de yaptığı açıklamada, en az 16 bin 686 kişinin Venezuela hükümeti tarafından kurulan 87 geçici barınma merkezinde kaldığını duyurdu.

Türkiye'nin Venezuela'ya desteği

Türk Kızılay, depremden en çok etkilenen La Guaira'nın Playa Grande bölgesinde kurulan çadır kampta, Venezuela Kızılhaçı ile işbirliğinde 500 hijyen paketini ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) da deprem felaketinden etkilenen Venezuela'ya çok sayıda ekipman ve insani yardım desteğinde bulunmuştu.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.