Dolar
32.71
Euro
34.91
Altın
2,326.24
ETH/USDT
3,479.00
BTC/USDT
66,953.00
BIST 100
10,455.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’da dolu yağışının ardından su baskınları meydana geldi. Beşevler’den yayındayız. Kurban Bayramı tatili için yola çıkan araçlar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu Otoyolu Akyazı mevkiinden yayındayız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Yaşam

Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, vefatının ikinci yılında yad edildi

Ümit Aksoy  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, vefatının ikinci yılında yad edildi

İstanbul

Çocuk edebiyatının önemli temsilcilerinden şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, vefatının ikinci yılında, Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen "Mevlana İdris Masal Günü"nde yad edildi.

Silivrikapı Fanço Anne Çocuk Kütüphanesi'nde gerçekleşen programa çok sayıda çocuk ile Zengin'in sanat ve edebiyat dünyasından sevenleri katıldı.

Etkinliğe katılan Mevlana İdris'in kardeşi, yazar ve şair H. Salih Zengin ile Ekrem Ayyıldız ve Turan Kışlakçı, Zengin'in kişiliği ve çocuk edebiyatına olan katkılarını anlattı.

Yazar Seda Bayrak Durgut ise Zengin'e ait "Gazoz Çeşmesi’" masalını seslendirdi.

"Mevlana İdris Canlı Performans Resim Yarışması"nın ödül töreninin ardından, çocukların yaptığı resimler ile Zengin'in kitaplarının yer aldığı sergi ziyarete açıldı.

Mevlana İdris'e ait yüzlerce kitap ile sanat malzemelerinin hediye edildiği etkinliğe katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı ve Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
Edirne'de etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi
Kilit kavşaklarda bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarmanın 185'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Benzer haberler

Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, vefatının ikinci yılında yad edildi

Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, vefatının ikinci yılında yad edildi

"Radyo Tiyatrosu Mevlana İdris'ten Masallar" oyunu izleyiciyle buluştu

Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i andı
Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin vefatının ikinci yılında anılıyor

Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin vefatının ikinci yılında anılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'i andı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet