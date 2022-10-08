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Yaşam

Rize'de güvenlik görevlisi baygın haldeki serçeyi kalp masajıyla hayata bağladı

Rize'de bir güvenlik görevlisi baygın halde bulduğu serçeyi kalp masajı ile kendine getirip doğaya saldı.

Muhittin Sandıkçı   | 08.10.2022
Rize'de güvenlik görevlisi baygın haldeki serçeyi kalp masajıyla hayata bağladı

Rize

Rize Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ümit Durmuşoğlu, bir serçenin hastane duvarı dibinde hareketsiz yattığını fark etti.

Yerde hareketsiz yatan kuşun yanına giden Durmuşoğlu, sırt üstü yatırdığı serçeye bir süre kalp masajı yaptı.

Durmuşoğlu, bir süre sonra kendine gelen kuşu doğaya bıraktı. Kuş, uçarak bölgeden uzaklaştı.

Serçeye Durmuşoğlu'nun kalp masajı yapması ve kuşun doğaya salınması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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