Dolar
32.41
Euro
34.51
Altın
2,353.71
ETH/USDT
3,239.90
BTC/USDT
66,124.00
BIST 100
9,721.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Ramazan Bayramı tatilinde Babadağ'dan 4 bin 53 kişi yamaç paraşütüyle uçtu

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ’dan, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 4 bin 53 kişi yamaç paraşütü yaptı.

Ali Rıza Akkır  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Ramazan Bayramı tatilinde Babadağ'dan 4 bin 53 kişi yamaç paraşütüyle uçtu

Muğla

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, her yıl, yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turiste heyecan yaşatıyor. Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Babadağ’dan, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 4 bin 53 kişi yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, AA muhabirine, yoğun bir bayram tatili geçirdiklerini söyledi.


Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Tatilde Babadağ'dan yerli misafirlerin yanı sıra özellikle Çin ve İngiliz uyruklu turistlerin de uçuş yaptığını anlatan Çıralı, şunları kaydetti:

"Babadağ'dan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 4 bin 53 kişi yamaç paraşütüyle uçtu. 2022 yılında 198 bin 724 olan yamaç paraşütü uçuş sayısı, geçen yıl yüzde 17 artarak tüm zamanların uçuş rekoru olan 233 bin 314 ulaşmıştı. Bu yıl 250-300 binli rakamlara ulaşacağımızı düşünüyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'daki teleferik kazasında 22,5 saat süren kurtarma operasyonunun detayları
Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi, yarın Mersin'den uğurlanacak
Beşiktaş'ta yanan gece kulübüne ilişkin itfaiye raporu hazırlandı
TCG Nusret müze gemisi Ege ve Akdeniz limanlarında halkın ziyaretine açılacak
Şişli Belediyesi'nde işten çıkarılan 48 işçiden protesto

Benzer haberler

Ramazan Bayramı tatilinde Babadağ'dan 4 bin 53 kişi yamaç paraşütüyle uçtu

Ramazan Bayramı tatilinde Babadağ'dan 4 bin 53 kişi yamaç paraşütüyle uçtu

Egeli turizmci yeni sezona bayram moraliyle başladı

Bayram tatilinde Bolu'nun doğal güzelliklerini 139 bin 623 kişi ziyaret etti

Kapadokya'da müze ve ören yerleri bayram tatilinde 243 bin 632 kişiyi ağırladı

Kapadokya'da müze ve ören yerleri bayram tatilinde 243 bin 632 kişiyi ağırladı
Okullarda tatil sonrası ilk ders zili çaldı

Okullarda tatil sonrası ilk ders zili çaldı
Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nda akıcı yoğunluk oluşturuyor

Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nda akıcı yoğunluk oluşturuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet