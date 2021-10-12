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Yaşam

Polis damat, gelin almaya Beşiktaş taraftarları ve off-road ekibi ile gitti

Balıkesir'de görev yapan polis memuru Ersin Kocabıyık, gelin alma merasimine Beşiktaşlı taraftarlar ve off-road tutkunları ile gitti.

İlkan Toprak   | 12.10.2021
Polis damat, gelin almaya Beşiktaş taraftarları ve off-road ekibi ile gitti

Balıkesir

Balıkesir'de görev yapan polis memuru Ersin Kocabıyık, gelin alma merasimine Beşiktaşlı taraftarlar ve off-road tutkunları ile gitti.

Sena Ekim ile dünyaevine giren Kocabıyık, eşine sürpriz yapmak istedi. Beşiktaşlı taraftarlar ve off-road kulübünün 10 üyesini törene davet eden Kocabıyık, 150 araçlık konvoyla 1. Oruçgazi Mahallesi Birgi Sokak'taki gelin evine geldi.

Konvoyu ve taraftarları gören Ekim, sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı. Gelini dev Türk bayrağı ve meşaleler eşliğinde evinden alan damat, 1964 model gelin arabasıyla konvoy eşliğinde şehir turu yaptı.

Çift, daha sonra bir düğün salonunda düzenlenen törenle evlendi.

Balıkesir Beşiktaş Futbol Okulu yöneticisi Musa Karaoğlan, AA muhabirine, Beşiktaşlı damadın yanında olmak için organizasyona katıldıklarını söyledi.


Beşiktaşlılığın sadece sahada değil sosyal anlamda da her yerde olduğunu belirten Karaoğlan, "Bu yüzden Beşiktaş ailesi olarak Ersin'in yanında olmak istedik." dedi.

Off-road ekibindekiler de çifte mutluluklar diledi.

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