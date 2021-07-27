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Yaşam

Ovacık'ın doğal güzellikleri havadan görüntülendi

Sarp dağların arasında saklı bir cenneti andıran Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki doğal güzellikler, helikopterle havadan görüntülendi.

Sidar Can Eren   | 27.07.2021
Ovacık'ın doğal güzellikleri havadan görüntülendi Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu olan 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, tarihi, doğal ve kültürel güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bakir doğasıyla özellikle mart ve eylül ayı aralığında binlerce turisti ağırlayan kent, akarsuları, vadileri, köyleri, tarım arazileri ve meşe ormanlarıyla görülmeye değer güzellikler sunuyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibinin helikopterle havadan görüntülediği ilçedeki tabiat harikası Munzur Vadisi Milli Parkı ve Munzur Çayı'nın yanı sıra dağ köyleri doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Sarı ve yeşil rengin tonlarının bütünleştiği tarım arazileri de görsel şölen sundu.

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