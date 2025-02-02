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Yaşam

Osmanliyeli çift düğünlerine süsledikleri sepetli motosikletle gitti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaevine giren Yusuf ve Makbule Nur Dokuzoğlu çifti, 1960 model sepetli motosikleti düğün aracı yaptı.

Menderes Özat  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Osmanliyeli çift düğünlerine süsledikleri sepetli motosikletle gitti Fotoğraf: Menderes Özat/AA

Osmaniye

Kadirli Motosiklet Kulübü üyesi Yusuf ve Makbule Nur Dokuzoğlu, 65 yıllık motosikleti düğün aracı olarak kullanmaya karar verdi.

Süsledikleri motosikletle düğün salonuna giden çifte, arkadaşları da motosiklet konvoyuyla eşlik etti.

Nikahı kıyan Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, çifte mutluluk diledi.

Yusuf Dokuzoğlu, AA muhabirine, dünyaevine farklı konsepte girmek istediklerini söyledi.

Eşiyle motosiklet tutkunu olduklarını belirten Dokuzoğlu, "Motosiklet farkındalığı oluşturmak istedik. Mutlu günümüzde motosikletimizi düğün aracımız yaptık." dedi.

Makbule Nur Dokuzoğlu da düğününe motosikletle gitmekten mutluluk duyduğunu anlattı.

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