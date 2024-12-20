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Yaşam

Osmaniyeli "yumurta topuk" ustası 50 yıldır aynı dükkanda ayakkabı üretiyor

Osmaniye'de dayısından öğrendiği ayakkabıcılığı 50 yıldır aynı dükkanda sürdüren 69 yaşındaki Veli Baraklı, "yumurta topuk" olarak adlandırılan kunduraları müşterileriyle buluşturuyor.

Muzaffer Çağlıyaner  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Osmaniyeli "yumurta topuk" ustası 50 yıldır aynı dükkanda ayakkabı üretiyor Fotoğraf: Menderes Özat/AA

Osmaniye

Mesleğe 11 yaşında dayısının atölyesinde çırak olarak başlayan Baraklı, ayakkabı üretiminde kendini geliştirdi.

Baraklı, ilkokulu tamamladıktan sonra 1974'te 19 yaşındayken Kadirli ilçesi Pazar Mahallesi'nde dükkan açtı.

Deri ve köseleden "yumurta topuk" olarak bilinen kunduralar tasarlayan Baraklı, 50 yıldır 9 metrekarelik iş yerinin yolunu tutuyor.

Emekli olmasına rağmen mesleğinden kopmayan esnaf, müşterilerinin ayakkabılarının tamiratını da gerçekleştiriyor.

"Geçmişte bu bölgede takım elbisenin altına yumurta topuk giyilirdi"

Veli Baraklı, AA muhabirine, "yumurta topuk" ayakkabıların, Çukurova'da "ağa kundurası" olarak tanındığını söyledi.

Unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmak için el emeği ürünler tasarladığını belirten Baraklı, "Aynı dükkanda 50 yıldır ayakkabı yapıyorum. Geçmişte bu bölgede takım elbisenin altına yumurta topuk giyilirdi." diye konuştu.

Baraklı, kunduralara talebin azaldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Eskiden insanların yumurta topuğa ilgisi çoktu. Burada 2-3 işçi çalışırdı. Günde 5 çift ayakkabı yapardık yine de siparişlere yetişemezdik. Şimdi spor ve rahat ayakkabılar giyiliyor ama ben yapmaya devam ediyorum. Hala müşterilerim var ve yumurta topuk giymeyi sürdürüyorlar. Bu işi yapan fazla kişi kalmadı, bizler sonuncularız. Sağlığım yerinde olduğu sürece dükkanıma geleceğim."

Sağlam ve kullanışlı ayakkabılar ürettiğini dile getiren Baraklı, "Ayakkabılarım ömürlüktür. Çift kat deriyle yapıyorum, hala elde kesip dikiyorum." dedi.

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