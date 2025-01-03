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Yaşam

Ölen yavrusunu taşıyan katil balina, "yas tutma" olarak değerlendirilen aynı davranışı 7 yıl sonra tekrarladı

Ölen yavrusunu 2018'de iki haftadan uzun süre yanında taşıyan dişi katil balina, araştırmacıların "yas tutma" olarak değerlendirdiği bu davranışı 7 yıl sonra tekrarladı.

Irmak Akcan  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Ölen yavrusunu taşıyan katil balina, "yas tutma" olarak değerlendirilen aynı davranışı 7 yıl sonra tekrarladı

Ankara

Washington merkezli Balina Araştırma Merkezince sosyal medyada yapılan paylaşımda, 2018 yılında ölen yavrusunu günlerce taşıyan "Tahlequah" isimli balinanın, yeniden başka bir ölü balina yavrusunu yanında götürürken gözlendiği bildirildi.

Araştırma merkezinin direktörü Michael Weiss, katil balinaların sadece yarısının bir yaşını geçebildiğini belirterek, diğer balinaların da ölü yavrularını taşıdıklarını ancak hiçbirisinin bu davranışı Tahlequah kadar uzun sürdürmediğine dikkati çekti.

California Üniversitesinden kar amacı gütmeyen SeaDoc'un bilim direktörü Joe Gaydos, anne balinanın sadece birkaç gün hayatta kalmış yavrusunun ölüsünü taşımasının "yas tutma" davranışı olabileceğini belirtti.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki Kuzeybatı Pasifik katil balinası türü Tahlequah'ın 2018'de doğumundan kısa süre sonra ölen yavrusunu 17 gün boyunca yaklaşık 1600 kilometre yanında götürdüğü, annenin çevresindeki diğer balinaların da ölü yavruyu sırayla taşıdığı gözlenmişti.

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Ölen yavrusunu taşıyan katil balina, "yas tutma" olarak değerlendirilen aynı davranışı 7 yıl sonra tekrarladı

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