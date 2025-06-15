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Yaşam

Niğde'de beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 5 hastaya umut olacak

Niğde'de motosiklet kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 28 yaşındaki Ahmet Tatar‘ın organları 5 hastaya nakledilecek.

Hamza Tav  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Niğde'de beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 5 hastaya umut olacak Fotoğraf: Hamza Tav/AA

Niğde

Yıldıztepe beldesinde 8 Haziran'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan ve sevk edildiği Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Tatar'ın beyin ölümü gerçekleşti.

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Ailenin organları bağışlamasının ardından Tatar'ın kalbi, Sağlık Bakanlığı'na bağlı helikopterle diğer 4 organ ise ambulansla çeşitli illere gönderildi.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yoğun bakım ünitesinde 6 gün tedavi gören Tatar'ın beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.

Annesi ve babasının bu onurlu kararı aldıklarını belirten Zor, "Ahmet Tatar kardeşimizin organlarının 5 hastamıza şifa vesilesi olacak. Anne ve babaya teşekkür ediyorum." dedi.

Baba Hasan Tatar ise, "Oğlum için üzgünüm ama 5 cana umut vereceğini hissediyorum. Bir oğlum gitti ama 5 can inşallah sağlına kavuşacak. O yüzden bağış yapmaya karar verdim. Hastanenin sağlık ekibine, yönetimine, bizimle bu süreç boyunca ilgilendikleri için ve yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.


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