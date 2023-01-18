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Yaşam

Nepalli Shubhash Wostey, Türkiye Bursları programının meslek hayatına katkısını anlattı

Türkiye Bursları ile Ankara'da lisans eğitimini tamamlayan Nepalli Shubhash Wostey, aldığı eğitimin meslek hayatına ciddi katkısı bulunduğunu belirterek Birleşmiş Milletlerdeki (BM) kariyerinin Türkiye'deki eğitimi sayesinde mümkün olduğunu söyledi.

Md. Kamruzzaman   | 18.01.2023
Nepalli Shubhash Wostey, Türkiye Bursları programının meslek hayatına katkısını anlattı

Ankara

Bangladeş'teki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) Cox's Bazaar Direktörü Wostey, Türkiye'de 1988-1994 dönemindeki öğrencilik yıllarını ve hayatını, AA muhabirine anlattı.

Wostey, Türkiye Bursları'yla 1994'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini tamamladığını, 1988'den 1994'e kadar Türkiye'de geçirdiği yılların, hayatının en güzel dönemlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Ülkesine döndükten sonra 1995'te BMMYK'de çalışmaya başladığını aktaran Wostey, o zamandan bu yana Güney Asya, Güney Doğu Asya, Orta Doğu, Güney Afrika, Doğu Afrika, Balkanlar ve Avrupa'nın pek çok ülkesinde mültecilere yönelik insani hizmet alanında dünyanın en büyük organizasyonlarında çalıştığını ifade etti.

Wostey, Ankara'da kendini evinde gibi hissettiğini ve o dönemde Türkiye'de eğitim alan 4'üncü Nepalli öğrenci olduğunu belirterek "Türkiye'de eğitim alma şansına sahip birkaç Nepalli öğrenciden biriydim. Türkiye'nin kültürünü ve mirasını yakından tanıdım." dedi.

Türk toplumunun misafirperverliğine işaret eden Wostey, "Türkiye'de kaldığım süre boyunca aile değerlerini, sevgiyi ve ilgiyi gördüm, öğrendim." diye konuştu.

"BM ile bağlantım Türkiye'deki eğitimimle mümkün oldu"

Wostey, Türkiye Bursları programının ve Ankara'da aldığı eğitimin kendisi için büyük nimet olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"1859'da Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrenci olarak çok şanslıydım. Bu üniversitede kaliteli bir eğitim aldım. Ülkenin zengin kültürü ve mirası hakkında bilgi sahibi oldum. Şüphesiz bunu uluslararası kariyerimin temeli olarak görüyorum."

Ankara Üniversitesindeki gibi Türkiye'deki birçok üniversitenin, dünyadaki farklı sektörlerde çalışan yönetici, bürokrat, bilim insanı ve profesyoneller yetiştirdiğini belirten Wostey, "BMMYK ile bağlantım, Türkiye'deki eğitimim sayesinde mümkün oldu. Ankara'da üniversite eğitimim sırasında edindiğim özgüven ve mesleki becerilerle hizmet vermekteyim." ifadelerini kullandı.

"YTB, harika bir iş çıkarıyor"

Wostey, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) rolünün, dünyadaki Türk mezunları arasındaki iletişimin güçlendirilmesinde çok önemli olduğunun altını çizdi.

"YTB, harika bir iş çıkarıyor. 2017'de YTB'nin düzenlediği bir etkinliğe davet edildim ve inşallah en yakın zamanda başka bir etkinliğe katılacağım. Bu, çok önemli." diyen Wostey, farklı küresel alanlarda hizmet veren çok sayıda Türkiye mezunuyla fikir alışverişinde bulunmak ve bilgi paylaşmak için güçlü bir platforma sahip olunması gerektiğini belirtti.

Wostey, küreselleşme trendine de değinerek binlerce Türkiye mezununun, bağlantılarını artırarak ve güçlü bir ağ kurarak küresel barış, istikrar ve ilerlemeye katkı sunabileceğini vurguladı.

YTB'nin şimdiden Türkiye mezunları için bir platform oluşturduğunu belirten Wostey, Türkiye'nin diğer ülkelerle ikili bağlantılarını kültürel ve ekonomik açıdan güçlendirmesine yardımcı olmak için daha fazla program ve toplantı düzenlemesini umduğunu söyledi.

Wostey, gelecekte Türkiye'nin küresel arenadaki rolünü artırmak için çalışmak istediğini kaydetti.

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