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Yaşam

Müşterilerine güvenen çiftçi tezgahtaki ürünlerini "kendiniz alın" notuyla satışa sunuyor

Tokat'ın Gaziosmanpaşa köyünde bir çiftçi tarlasından topladığı ürünleri yol kenarındaki tezgahta farklı bir yöntemle satışa sundu.

Veysel Altun  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Müşterilerine güvenen çiftçi tezgahtaki ürünlerini "kendiniz alın" notuyla satışa sunuyor Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Tokat

Tokat-Almus kara yolu Gaziosmanpaşa köyü mevkisinde yol kenarındaki tezgahı gören sürücüler, kavun ya da domates için durduklarında "kendiniz alın" notuyla karşılaşıyor.

Ürünlerin üzerine fiyatlarını yazan çiftçi, güvendiği müşterileri için tezgahın kenarına da içine para koymaları için kavanoz bıraktı.

Yoldan geçen müşterilerin ise aldıkları ürünlerin ücretlerini kavanoza bırakıp, gerekiyorsa para üstünü alıp yollarına devam ettiği görüldü.

Vatandaşlara güvenerek ürünlerini tezgaha bırakan çiftçinin ürünlerine yoldan geçen kişiler ilgi gösteriyor.

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