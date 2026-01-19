Dolar
43.26
Euro
50.41
Altın
4,670.79
ETH/USDT
3,217.50
BTC/USDT
93,300.00
BIST 100
12,747.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu çekildi

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi.

Hikmet Aydoğdu  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu çekildi Fotoğraf: Hikmet Aydoğdu/AA

Muğla

"Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde kıyı boyunca deniz tabanı yer yer açığa çıkarken, kumluk alanların genişlediği, sığ kesimlerde ise küçük su birikintilerinin oluştuğu görüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Suyun çekildiği kumsalda bazı vatandaşlar yürüyüş yaptı ve fotoğraf çektirdi.

Suların çekilmesiyle kıyı çizgisi belirgin biçimde gerilerken, normalde deniz altında kalan alanların görünür hale gelmesi sahil boyunca dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Tokat ile Musul "kardeş şehir" oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Şanlıurfa'da yatak deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu çekildi

Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu çekildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet