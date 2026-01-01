Dolar
Yaşam

Minik Zeynep Ebrar Berk, bayrak sevgisiyle yürekleri ısıttı

Aksaray'da mezarlığın duvarındaki Türk bayrağı motifini üzerine yağan kardan temizleyerek öpen 7 yaşındaki Zeynep Ebrar Berk, bayrak sevgisiyle yürekleri ısıttı.

Zekeriya Karadavut  | 01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
Minik Zeynep Ebrar Berk, bayrak sevgisiyle yürekleri ısıttı

Aksaray

Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Zeynep ile babası Ahmet Berk, kar yağışının ardından yürüyüşe çıktı.

Ervah Kabristanlığı duvarındaki Türk bayrağı motiflerinin karla kaplandığını fark eden Zeynep Ebrar'ın, babasının elini bırakarak bayrak motifini temizleyip öpmesi belediyeye ait kar küreme ekipleri tarafından görüntülendi.

Aksaray Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü, izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Berk ailesini ziyaret ederek Türk bayrağı ile çeşitli hediyeler takdim etti.

