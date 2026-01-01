Minik Zeynep Ebrar Berk, bayrak sevgisiyle yürekleri ısıttı
Aksaray'da mezarlığın duvarındaki Türk bayrağı motifini üzerine yağan kardan temizleyerek öpen 7 yaşındaki Zeynep Ebrar Berk, bayrak sevgisiyle yürekleri ısıttı.
Aksaray
Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Zeynep ile babası Ahmet Berk, kar yağışının ardından yürüyüşe çıktı.
Ervah Kabristanlığı duvarındaki Türk bayrağı motiflerinin karla kaplandığını fark eden Zeynep Ebrar'ın, babasının elini bırakarak bayrak motifini temizleyip öpmesi belediyeye ait kar küreme ekipleri tarafından görüntülendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Aksaray Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü, izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Berk ailesini ziyaret ederek Türk bayrağı ile çeşitli hediyeler takdim etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.