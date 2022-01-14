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Yaşam

Minik Asiye'ye yüz felcine yönelik ameliyat yapıldı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, "Hastamıza dün itibarıyla kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonları yapılmıştır." dedi.

Süleyman Elçin   | 14.01.2022
Minik Asiye'ye yüz felcine yönelik ameliyat yapıldı

Antalya

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e, kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonların gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çete, yaptığı yazılı açıklamada, "Hastamıza dün itibarıyla kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonları yapılmıştır. Genel durumu iyi, hayati bulguları normal olan hastamızın takibi devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Olay

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı.

Saldırgan iki pitbull ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Gaziantep'teki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, dünyanın ilk kadavradan rahim naklini, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.

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