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Yaşam

Kütahyalı ev kadını TKDK desteğiyle 60 dönümlük kıraç arazide lavanta yetiştiriyor

Kütahyalı 39 yaşındaki ev hamımı Vildan Çoban Yakut, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle eşinin köyündeki 60 dönümlük çorak arazide lavanta yetiştiriciliğine başladı.

Ramazan Doğan  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Kütahyalı ev kadını TKDK desteğiyle 60 dönümlük kıraç arazide lavanta yetiştiriyor Fotoğraf: Ramazan Doğan/AA

Kütahya

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olduktan sonra bir süre bu alanda çalışan Yakut, ilgi duyduğu lavanta yetiştiriciliğini çevresinden ve internetten araştırmaya başladı.

Çevre illerde lavanta yetiştiricilerine ulaşan ve onlardan da bilgiler alan Yakut, Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğünün çevrim içi düzenlediği Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursuna katıldı.

Daha sonra ailesinin Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki bir dönümlük arazisinde deneme ekimi yapan Yakut, buradaki bahçeden lavanta demeti, yağı ve lavanta hidrosolü elde etti.

Bu ürünleri "Frig Tıbbi Aromatik" markasıyla pazarlayan Yakut, AA muhabirine, lavanta yetiştiriciliğine başladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojisi bölümünü de bitirdiğini, bu işi daha geniş bir alanda yapmaya karar verdiğini söyledi.

İlk deneme ekimini ailesine ait küçük bir arazisinde gerçekleştirdiğini belirten Yakut, "Altı yıl önce satın aldığım bir lavanta fidesini evimin balkonundaki saksıya diktim. Kokusu ve rengine hayran kaldığım bu bitki hakkında araştırma yaptım. Lavantanın açık arazide de yetiştirilebildiğini, hatta lavantanın tıbbi ve aromatik amaçlı kullanıldığını öğrenince ben de bunu yapmalıyım dedim. Bilecik’in Bozüyük ilçesinde aileme ait arazide deneme ekimi yaptım." dedi.

Yakut, başarılı sonuç elde edince eşinin köyü olan Kütahya'nın Akpınar köyü yakınlarında devlete ait 60 dönüm kıraç arazi kiraladıklarını, arazinin büyük olması nedeniyle de ekipman desteği için TKDK'ya bir proje hazırladıklarını aktardı.

Projenin TKDK İl Koordinatörlüğünce kabul gördüğünü anlatan Yakut, şöyle devam etti:

"TKDK'ya sunduğumuz proje ile hibe desteğinden faydalandık. 500 milyon liralık yatırımımızın yaklaşık 250 bin lirasını hibe alıp arazimizin etrafını çevreleterek toprağı işlemek için de gerekli makine ekipmanları satın aldık. Kiraladığımız arazide deneme amaçlı adaçayı, sumak ve ıhlamur da yetiştirmeye başladık."

Üniversitelerden aldığı eğitimleri birleştirerek ilerleyen zamanlarda bu alanı turizme açmayı hedeflediğini dile getiren Yakut, kadınlara devletin desteklerinden faydalanarak hayallerini gerçekleştirmelerini tavsiye etti.

Eşi Mesut Yakut da işten arta kalan zamanlarının tamamını eşiyle birlikte lavanta bahçesinde değerlendirdiğini, eşinin hayali olan bahçeyi oluşturdukları için oldukça mutlu olduğunu ifade etti.

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