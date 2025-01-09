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Yaşam

Kütahya'da ihtiyaç sahiplerine öğretmen öncülüğünde yapılan kermeslerle yardım ulaştırılıyor

Kütahya'da bir öğretmen öncülüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında düzenlenen kermesler sayesinde ihtiyaç sahiplerine kışlık giyecek ile bedensel engelli 7 kişiye tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.

Ramazan Doğan  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Kütahya'da ihtiyaç sahiplerine öğretmen öncülüğünde yapılan kermeslerle yardım ulaştırılıyor Fotoğraf: Ramazan Doğan/AA

Kütahya

Yunus Emre Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Şükran Yiğit, ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için yaklaşık 10 yıldır çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Okul Müdürü Ahmet Deniz Kapçı, öğretmen arkadaşları, veliler ve hayırseverlerin destekleriyle "Ailem ve Ben Çevremize Duyarlıyız Projesi" kapsamında kermes düzenleyen Yiğit, elde edilen gelirle 35 öğrenciye kışlık mont ve bot yardımı, 13 aileye gıda yardımı, 7 engelliye de tekerlekli sandalye temin edilmesine katkı sağladı.

Alınan tekerlekli sandalyeler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, burada yaptığı konuşmada, projeye destek olan herkese teşekkür etti.

Okulun kısıtlı imkanlara rağmen önemli iş başardığını vurgulayan Başyiğit, "Öğretmen, veli ve öğrencilerimizin özveriyle yaptıkları bu çalışma bizim için çok kıymetli. Bu anlamda her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışmanın örnek olmasını diliyorum. Allah, yapılan bu hayırları kabul etsin." dedi.

Öğretmen Şükran Yiğit de ihtiyaç sahiplerinin hayatlarına dokunmak için her yıl okul idaresi, okul aile birliği ve veliler ile hayırseverlerin destekleriyle projeler hazırladıklarını, benzer çalışmaları sürdüreceklerini dile getirdi.

Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar da Şükran öğretmenin yaklaşık 20 yıldır kendilerine destek sağladığını kaydetti.

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