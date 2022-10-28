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Yaşam

Koyunların üstündeki böceklerle beslenen kuşlar kameraya yansıdı

Iğdır'da küçükbaş hayvan sürülerinin üstüne konarak beslenen kuşların beslenme anı kameraya yansıdı.

Hüseyin Yıldız   | 28.10.2022
Koyunların üstündeki böceklerle beslenen kuşlar kameraya yansıdı Fotoğraf: Hüseyin Yıldız - AA

Iğdır

Vatandaşların büyük bir bölümünün hayvancılık yaptığı Iğdır'da yaklaşık 1 milyon 500 bin küçükbaş hayvan bulunuyor.

Yaz aylarında yaylalara çıkan küçükbaş sürüleri, havaların soğumasıyla Iğdır Ovası'na inip kışı burada geçiriyor.

Yayladan dönen sürülerin üzerine konan kuşlar, koyun ve keçilerin üstündeki parazit ve böcekleri yiyerek karnını doyuruyor.

Üstüne konan kuşlardan rahatsız olmayan küçükbaş hayvanlar, kuşların daha fazla böcek yakalaması için hareketsiz durarak kolaylık sağlıyor.

Özellikle sığırcık, küçük karga, leş kargası ve saksağanın koyunların üstündeki böcekleri yeme anı görüntülendi.

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