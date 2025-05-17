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Yaşam

Köyün futbol sahası tiyatro sahnesine dönüştü

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesi Kuştepe köyündeki futbol sahasında kale direği, palet tahtalar ve saman balyaları kullanılarak sahnelenen tiyatro oyunu, köy halkıyla buluşturuldu.

Özgün Tiran  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
Köyün futbol sahası tiyatro sahnesine dönüştü

Kırklareli

Pavli Atölye Sanat Yönetmeni Gülşen Gürses ve Lüleburgaz Sanat Atölyesi oyuncuları tarafından tiyatro gösterisi hazırlandı.

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Daha önce köy kahvehanesinde sahnelenen oyunun, yoğun talep üzerine daha geniş alanda gösterimi için hazırlık yapıldı. Köyün futbol sahasında kale direği, palet tahtalar ve saman balyaları kullanılarak hazırlanan sahne, çeşitli dekorlarla süslendi.

Oyunu izlemeye gelen köylüler, traktör römorklarını sahnenin etrafına dizerek, sahnelenen oyunu ilgiyle izledi.

Gürses, AA muhabirine, köyün futbol sahasının ilk kez bir tiyatro oyununa ev sahipliği yaptığını belirtti.

Sanat faaliyetlerini kırsala taşımayı hedeflediklerini ifade eden Gürses, "Tamamen kendi çabamızla kurduğumuz sahnemize, köyümüzün çiftçisi Taygun Yalçın'ın adını verdik. Çevre köylerden, illerden gelenler oldu. Çok mutluyuz. Römorklarını çektiler, motorlarını getirdiler, burada tiyatro oyununu izlediler." dedi.

Gürses, sanatın her dalının artık şehirlerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Köyde de sanat yapılacağının en iyi örneğini sunduk. Denedik ve başardık." diye konuştu.

"Tiyatro dediğin iki kalas, bir hevestir"

Lüleburgaz Sanat Atölyesi Sanat Yönetmeni Özgür Koç da seyircisi olan her yere gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Köylere tiyatroyu taşımak için yola çıktıklarını anlatan Koç, "Köylerde yaşayanların tiyatro salonlarına ulaşması daha zor. Biz bu nedenle yola çıktık. Tiyatro dediğin iki kalas, bir hevestir. Türkiye'nin her yerinde sahne almaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Köylülerden Cemile Altıntaş ise hayatında ilk kez tiyatro oyunu izlediğini belirterek, "Çok eğlendik. Herkes çok memnun kaldı. Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz." dedi.

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