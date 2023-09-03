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Yaşam

Köy hayatını tercih eden üniversite mezunu gencin hayali çiftlik kurmak

Antalya'nın Alanya ilçesinde turizm sektöründe çalışırken şehrin stresi ve yoğunluğundan uzaklaşmak için memleketi Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki köyüne dönen üniversite mezunu Cemil Çetin, hayvancılıkla geçimini sağlıyor.

Gökhan Yılmaz, Fadime Yılmaz Elma  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Köy hayatını tercih eden üniversite mezunu gencin hayali çiftlik kurmak Fotoğraf: Fadime Yılmaz Elma/AA

Zonguldak

Ayşe ve Sabri Çetin çiftinin ilk çocuğu olarak Alanya'da dünyaya gelen Cemil Çetin (24), uzun yıllar anne ve babasının iş yoğunluğu nedeniyle çok sevdiği memleketi Enseköy'ü sık ziyaret etme imkanı bulamadı.

Köy özlemini daha çok gidermek ve akrabalarına yakın olmak için üniversite tercihini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi'nden yana yapan Çetin, 4 yıl boyunca derslerinden artakalan zamanını köyünde geçirdi.

Geçen yıl fakülteyi bitirmesinin ardından yeniden Alanya'ya dönen, İngilizce ve Rusça bilen Çetin, turizm sektöründe çalışarak rehberlik ve fotoğrafçılık yapmaya başladı.

Zamanla şehrin stresinden ve yoğunluğundan sıkılarak köyüne yerleşmeye karar veren Çetin, durumu ailesiyle paylaştı.

Ailesinin desteğini alarak bir ay önce köyüne dönen Çetin, burada akrabalarına ait 70 koyunun yanı sıra aracını satarak satın aldığı 50 keçiye bakıyor.

"İnsan cesaretli olduğu sürece her işi yapabilir"

Hayvan sayısını artırıp çiftlik kurmayı hedefleyen Çetin, AA muhabirine, hayvanları ve doğayı çok sevdiğini, akrabalarıyla bir arada olmayı tercih ettiği için bu yönde karar aldığını söyledi.

Anne ve babasının iş yoğunluğu nedeniyle müsait oldukları sürece köye gelebildiğini, bu durumun kendisini üzdüğü dile getiren Çetin, köyde yaşama fikrini ailesini söylediğinde destek gördüğünü belirtti.

Çetin, aldığı kararın her zaman arkasında durduğuna değinerek, "Sabah hayvanlarımla çıkıyorum, öğlene kadar onlarla doğada oluyorum. Akşamüstü tekrar çıkıp hava kararana kadar onları otlatıyorum. Hayvan sayımı çoğaltmayı düşünüyorum. İnşallah kısmet olursa bir çiftlik kurmayı, önümüzdeki yıllarda bu işi ilerletmeyi düşünüyorum." dedi.

Dede mesleği olduğu için işe yatkınlığının olduğunu ifade eden Çetin, "Bu hayvanlarımız bizlere süt veriyor, et veriyor. Bizim onlara verdiğimizi bizlere misliyle geri veriyorlar. Şu an geçimimi hayvanlarımızdan sağlıyorum. Adaklık ve kurbanlık satarak geçimimizi sağlıyoruz. Başka da bir gelir kaynağımız yok." diye konuştu.

Çetin, önemli olanın denemek olduğuna işaret ederek, Alanya'da turizm üzerine rehberlik ve fotoğrafçılık yaptığı sırada işini bırakıp köyüne geldiğini, insanın cesaretli olduğu sürece her işi yapabileceğini dile getirdi.

Üretmenin, bir şeyler için emek vermenin insanın mutlu ettiğini vurgulayan Çetin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kentten köye gelmek tercih meselesi; yabancı dil bilmek, üniversite mezunu olmak fark etmiyor. Bu tercihimden dolayı hiçbir pişmanlık duymuyorum. Ben burada mutluyum ve huzurluyum. Sevdiğim işi yapmaktan gurur duyuyorum."

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