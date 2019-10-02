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Yaşam

Kore gazisi, 69 yıl önceki fotoğrafını ilk kez gördü

Denizlili 89 yaşındaki Kore gazisi Kasım İlkimen, davetli olarak 26 Eylül'de gittiği Güney Kore'de savaş döneminde çekilen fotoğrafını görmenin heyecanını yaşadı.

Sebahatdin Zeyrek   | 02.10.2019
Kore gazisi, 69 yıl önceki fotoğrafını ilk kez gördü

Denizli

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Kore gazisi Kasım İlkimen, 69 yıl önce ülkesinden binlerce kilometre uzakta katıldığı savaşta çekilen askerlik fotoğrafını, ziyarete gittiği Güney Kore'deki müzede görmenin heyecanını yaşıyor.

Nikfer Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Kore gazisi İlkimen, vatani görevini yaptığı Çanakkale'den 1950'de katıldığı Kore Savaşı'nda 16 ay boyunca yaşadıklarını ve zor günleri unutamıyor.

İlkimen, savaş sırasında topçu er olarak görev yaptığı yeri, geçen hafta davetli gittiği Güney Kore'de tekrar görme şansı yakaladı.

Türkiye'deki gazilerle başkent Seul'da bir araya gelen İlkimen, oradaki anılarını hatırlayıp hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bırakarak, dua etti.

Silah arkadaşlarıyla birlikte girdiği Barış Müzesi'nde savaş döneminde çekilen fotoğraflara bakan İlkimen kendisinin "başında miğfer ve ağzındaki pipolu" portresini görünce şaşkına döndü.

Torunu Emine Dermenci'yi hemen yanına çağıran İlkimen, o fotoğrafla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kore gazisi İlkimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, savaş sırasında Türk askerinin birçok kahramanlığa imza attığını söyledi.

Çok çetin geçen savaşta büyük zorluklara göğüs gerdiklerini anlatan İlkimen, "Savaş sırasında sol kolumdan vuruldum ve gazi oldum. Oradaki tedavimin ardından hemen cepheye dönerek arkadaşlarımla birlikte savaştım. Savaşta çok zorluk çektik. Bazen aç kaldık ama savaşmayı ve mücadele etmeyi asla bırakmadık. Şimdi çağırsınlar yine giderim." dedi.

Savaştığı topraklara bu sefer gezi amaçlı gittiğini belirten İlkimen, şöyle devam etti:

"Güney Kore'nin davetlisi olarak silah arkadaşlarımla birlikte Kore'ye gittik. Orada bizi gezdirdiler. Şehir çok değişmişti. O zamanlar her taraf ormanlıktı. Silah arkadaşlarımızdan ölenlerin mezarlarını ziyaret edip dualar ettik. O anlarda hep duygulandım. Bir müzeye girdik. Orada savaş zamanında kalma eserlere bakarken duvarda bir fotoğraf gözüme çarptı. Ağzında pipolu bir adam duruyordu. O bendim. Kendimin fotoğrafını görünce dondum kaldım. Hiç haberim yoktu o resimden. Fotoğrafla göz göze gelince eski günlerim canlandı. O anları hiç unutmayacağım."

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