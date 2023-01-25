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Yaşam

Konya'da "Şivlilik" geleneği kapsamında fener alayı düzenlendi

Konya'da üç ayların gelişini kutlamak için gerçekleştirilen "Şivlilik Çocuk Bayramı" dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Savaş Güler   | 25.01.2023
Konya'da "Şivlilik" geleneği kapsamında fener alayı düzenlendi Fotoğraf: Savaş Güler - AA

Konya

Kentte yüzlerce yıldır süren gelenek kapsamında, Selçuklu Kongre Merkezi ile Kılıçarslan Şehir Meydanı başta olmak üzere birçok noktada etkinlikler yapıldı.

Her yıl "fener alayı" ve "şivlilik" adı verilen programlarda, binlerce çocuk aileleriyle eğlenceli zaman geçiriyor.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, çocuklar için müzikaller, konserler ve gösteriler yapıldı.

Kılıçarslan Şehir Meydanı'na çocuklarıyla gelen binlerce vatandaş ise yaktıkları fenerleri gökyüzüne uçurdu.

Osmanlı dönemi öncesinden bugüne uzanan gelenek kapsamındaki kutlamalar, gecenin geç saatlerine kadar devam ediyor.


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