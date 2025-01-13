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Yaşam

Konservatuvar öğrencisi Cezmi, Icardi'ye benzetilmekten memnun

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencisi Cezmi Armağan Kırlı, bir konserdeki videosunu sosyal medyada paylaştıktan sonra Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye benzetilerek çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Canan Tükelay  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Konservatuvar öğrencisi Cezmi, Icardi'ye benzetilmekten memnun Fotoğraf: Canan Tükelay/AA

Afyonkarahisar

AKÜ Devlet Konservatuvarı Bölümü Türk Halk Müziği 4. sınıf öğrencisi Kırlı, Garip Bülbül Neşet Ertaş Türküleri konserindeki videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Videosu başka hesaplardan da paylaşılan Kırlı, Icardi'ye benzediğine dair çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"Eskişehirli Icardi" yorumları yapılan Kırlı, futbolcuyla tanışmak istiyor.

"Kendisiyle de Neşet Ertaş'tan türkü söylemek isterdim"

Eskişehir'den üniversite eğitimi için Afyonkarahisar'a gelen Kırlı, AA muhabirine, çevresinde hep Icardi'ye benzediği yönünde yorumlar aldığını ancak sosyal medyadaki paylaşımı sonrası bu yorumların arttığını söyledi.

Paylaşımı sonrası videosunun hiç tahmin edemeyeceği şekilde ilgi gördüğünü anlatan Kırlı, "Yapılan yorumlar ve beğeni çok hoşuma gitti. Eskişehirspor'u destekliyorum. Icardi'ye karşı ayrı bir sevgim var. Icardi ile tanışıp, görüşmek isterdim. Sokakta bile çeviriyorlar, imza istiyorlar. Bana yan profilden baktıklarında Icardi'ye çok benzediğimi söylüyorlar. Kendisiyle de Neşet Ertaş'tan türkü söylemek isterim." ifadesini kullandı.

Kırlı, okulunu bitirip Türk Halk Müziği'ne katkı verenlerden olmak istediğini söyledi.

"Cezmi her zaman sanatıyla, müziğiyle ön plana çıkan başarılı bir öğrenci"

AKÜ Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Emrah Kalın da Cezmi'nin çok başarılı bir öğrenci olduğunu dile getirdi.

Icardi'ye benzerliğinin de halkın teveccühü olduğunu belirten Kalın, "Bizim de çok hoşumuza gitti. Icardi halkın da çok sevdiği bir sporcu. Sosyal medya yorumları da çok güzeldi. Cezmi her zaman sanatıyla, müziğiyle ön plana çıkan başarılı bir öğrenci. Güzel bir sanat hayatı olacağına inancım tam." diye konuştu.

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