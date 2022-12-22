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Yaşam

Kızını ziyarete gittiği okulda tanıştığı nakış kursu hayatını değiştirdi

Gaziantep'te kızının okulundaki nakış kursunda eğitim alan Fatma Kıvrakdal, burada yaptığı ürünleri satarak bir yandan aile bütçesine katkıda bulunuyor diğer yandan da kızlarının çeyizini hazırlıyor.

Fevzi Kemal Karagöz   | 22.12.2022
Kızını ziyarete gittiği okulda tanıştığı nakış kursu hayatını değiştirdi Fotoğraf: Fevzi Kemal Karagöz/AA

Gaziantep

Gaziantep'te 4 kız annesi Fatma Kıvrakdal (40), el emeğiyle ürettiği ürünleri internet üzerinden satarak hem aile ekonomisine katkı sunuyor hem de çocuklarının çeyizlerini hazırlıyor.

​​​​​​​Kıvrakdal, Aktoprak Hüseyin Cemal Karaata Ortaokulunda eğitim gören kızını ziyarete gittiğinde bir sınıfta nakış kursu olduğunu gördü.

Kurs hakkında bilgi alan Kıvrakdal, el becerisini geliştirmek için kayıt yaptırdı. Öğrendiği Antep işi nakışla çeşitli ürünler yapmaya başlayan Kıvrakdal, bu ürünleri internet üzerinden satışa sundu.

"Elde ettiğim gelir ile kızlarıma çeyiz hazırlıyorum"

Fatma Kıvrakdal, AA muhabirine, "Kursa yazıldım. Burada güzel vakit geçiriyoruz. İşi öğrendim. Yaptığım ürünleri satıyorum. Elde ettiğim gelir ile kızlarıma çeyiz hazırlıyorum. Burada güzel etkinlikler yapıyoruz." dedi.

Kursla sosyalleştiğini, bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kıvrakdal, şöyle konuştu:

"Yıl sonu yaptığım ürünleri sergileme fırsatım oluyor. Sergide de satış yapıyorum. Okuyan çocuklarım var. Kazancımla onların eğitim giderlerini karşılıyorum. Eşime yük olmadan kazanç sağlıyorum. Bu durum beni mutlu etti. Sattığım ürünün aynısını kazancım ile tekrar alıp yapabiliyorum. Çevremdeki insanlara da örnek oluyorum. Beni görüp kursa gelenler de oldu. Yaptığım ürünler beğeniliyor. Bu tarz kursların daha çok duyurulmasını istiyorum."

"Kendisine güveni geldi"

Usta öğretici Sema Göçer ise 6 yıl önce kursa gelen Fatma Kıvrakdal'ın içine kapanık, konuşmaktan çekinen birisi olduğunu, zamanla sosyalleştiğini belirtti.

Göçer, "Maddi durumunun olmadığını söyledi. Kendisine gelmesini söyledim. Geldi ve burada diğer kursiyerlerle güzel vakit geçiriyor. Büyük değişiklikler kaydetti. Kendisine güveni geldi. En azından ürünü üretip, satıp kendi ihtiyacını görebilmeyi öğrendi. Şimdi de kızlarının çeyizini hazırlıyor." dedi.

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