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Yaşam

'Kebap kenti'nde günde 6 ton et, ev ve iş yerlerinde tüketiliyor

Tescilli kebabıyla ünlü Adana'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sadece paket servis ve gel-al sistemiyle çalışan işletmeler, günde yaklaşık 6 ton kebabı müşterilerinin ev ve iş yerlerine ulaştırıyor.

Ozan Efeoğlu   | 18.12.2020
'Kebap kenti'nde günde 6 ton et, ev ve iş yerlerinde tüketiliyor

Adana

"Kebap kenti"nde günde 6 ton et, ev ve iş yerlerinde tüketiliyor

Coğrafi işaret tescilli kebabıyla ünlü Adana'da, yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sadece paket servis ve gel-al sistemiyle çalışmasından dolayı, günde yaklaşık 6 ton kebap ev ve iş yerlerinde tüketiliyor. ( Ozan Efeoğlu - Anadolu Ajansı )

Coğrafi işaret tescilli kebabıyla ünlü Adana'da, yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sadece paket servis ve gel-al sistemiyle çalışmasından dolayı, günde yaklaşık 6 ton kebap ev ve iş yerlerinde tüketiliyor.

Tescilli lezzet Adana kebabı ve ızgara ürünleriyle meşhur kentte, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında işletmeler sadece ev ve iş yerlerine paket servis ulaştırabiliyor, müşterilere ayrıca gel-al sistemiyle hizmet veriliyor.

Salgın öncesinde günde yaklaşık 30 ton etin kebaba dönüştürüldüğü kentte, Kovid-19 sürecinde lokanta ve restoranlarda yemek tüketimine ara verilmesiyle bu rakam 6 ton civarına geriledi.

Kentte yaklaşık 40 bin porsiyon kebap, gel-al sistemi veya paket servis çalışanlarınca müşterilere ulaştırılıyor.

"Paket servis alışkınlığının artmasından memnunuz"

Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Arslan, AA muhabirine, salgın öncesinde lokanta ve kebapçılarda günlük yaklaşık 30 ton etin kebap olarak tüketildiğini söyledi.

Paket servis konusunda gereken hijyen tedbirlerinin alındığını belirten Arslan, "Şu an sadece paket servis ve gel-al hizmeti verildiği için ortalama 5-6 ton civarında kebap tüketiliyor." dedi.

Arslan, kebapçı ve lokantacıların evlere servis sistemine çabuk uyum sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Paket servisimizde kurye diye tabir ettiğimiz paketçilerimiz var, ihtiyaç duyan esnafımız kurye almaya başladı ya da şartları sağlayan çalışanları varsa onları paket serviste değerlendirmeye başladılar. Esnafımız motosikletler aldı. Süreç uzarsa daha düzenli bir paket servis sistemine geçilebilir. Eskiden lokantalara gelinip yemek yendiği için paket servisimiz zayıftı. Belki de bu süreç insanların paket servis alışkınlığını arttırdı, bu anlamda memnunuz."

Kebapçı Yaşar Aydın, Kovid-19 sürecinde sadece paket ve gel-al sistemiyle çalışmanın işlerini kısmen olumsuz etkilediğini belirterek, "Adana demek 'kebap cenneti' demek. Dünya genelinde insanlar Adana'yı kebap için tercih ediyorlar, kebap yemeye geliyorlar." dedi.

Kentte yaklaşık 36 yıldır kebapçılık yapan Mustafa Dağoğlu da personelinin büyük kısmının paket servis bölümünde çalışmaya başladığını, tedbirlere uyarak Kovid-19 salgını sürecinde ürünlerini müşterilerine ulaştırmaya gayret gösterdiklerini dile getirdi.

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