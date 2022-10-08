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Yaşam

Kazada yaralanan Çekyalı çiftin köpeği Emine hemşireye emanet

Denizli'de geçirdikleri trafik kazasında yaralanan Çekyalı çiftin köpeği Ringo'nun bakımını kazaya müdahale eden hemşire üstlendi.

Ali Bilge   | 08.10.2022
Kazada yaralanan Çekyalı çiftin köpeği Emine hemşireye emanet Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek / AA

Denizli

Denizli Devlet Hastanesinde ambulans hemşiresi olarak çalışan Emine Kaplan, 29 Eylül'de ekip arkadaşlarıyla Sarayköy ilçesinde meydana gelen yaralamalı trafik kazası görevine gitti.

Tıra arkadan çarpan karavanda yaralanan Çekyalı Olga Selbıcka (73) ve Milan Selbicky (74) çifti, sıkıştıkları yerden kurtarıldıktan sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Bu sırada karavanda terrier cinsi köpeği fark eden Emine Kaplan, yara almadan kurtulan köpeği aracın kırılan ön camından kucaklayarak aldı. Bir süre köpekle ilgilenen hemşire, daha sonra onu veterinere teslim etti.

Kontrolleri yapılan köpek, belediye barınağına götürüldü.

Köpeğin barınakta olmasına üzülen Emine hemşire, bir gün sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesine giderek Çekyalı çiftle görüştü. Onların iznini alan hemşire, isminin Ringo olduğunu öğrendiği köpeği barınaktan alarak evine getirdi.

Tüm ihtiyaçlarını karşıladığı Ringo ile yakından ilgilenen Kaplan, köpekle anlaşabilmek için de Çekçe "otur, kalk, gel ve git" gibi komutlar da öğrendi.

Emine hemşire, mesai bitiminde ise Ringo'yu sokakta dolaştırıyor.

"Ön camdan atlamaya çalışıyordu"

Emine Kaplan, AA muhabirine, köpeğin sahiplerinin halen hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Kaza geçiren çiftin köpeğine yakınları alana kadar bakacağını ifade eden Kaplan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bir kaza anonsu üzerine olay yerine gittik. Kavaran tıra çarpmış ve ön kısmı neredeyse yoktu. İçeride sıkışan yaralıları kurtarmak için yapılan operasyon yaklaşık 2 saat sürdü. O esnada yaralıların bilinci yoktu. Araçta bulunan bir köpek yaralıların başında duruyordu. Sonrasında köpek karavanın parçalanan ön camından çıkmaya çalıştı. Tam o sırada benim kucağıma atladı. Bana sarıldı, titriyordu. Hastalarla ilgilenmemiz gerektiği için köpeği bankete bağladım. Sonrasında da Sarayköy Belediyesini aradım. Onlar da köpeği götürdüler."

"Ringo ile çok iyi anlaşıyoruz"

Çekyalı çiftle hastanede görüştükten sonra köpeği evine getirdiğini dile getiren Kaplan, Ringo ile o günden bu yana çok iyi anlaştıklarını söyledi.

Kaza yapan çiftin kızlarının ülkesinden Denizli'ye geldiğini, ailesinin tedavisinin ardından dönüşte köpeği götüreceği için üzüldüğünü anlatan Kaplan, "Kaza yapan çift şu an Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. İkisinin de olması gereken ameliyatlar var. Kızları da bugün Denizli'ye geldi ve ailesiyle ilgilenecek. Ailesi 2 ay kadar burada tedavi görecek. Kızlarının o kadar bekleme şansı yok ve geri dönecek. Köpeği de giderken götürecek sanırım. Götüremezse köpek 2 ay daha bende kalacak." diye konuştu.

"Çekçe kelimeler öğrendim. Ortak bir dil bulduk"

Köpekle anlaşmak için internetten Çekçe kelimeler öğrendiğini ve bu şekilde komut vererek anlaştıklarını kaydeden Kaplan, şöyle devam etti:

"Köpekle çok iyi anlaşıyoruz. Benim onu sevdiğim kadar o da beni seviyor. Yemek verdiğimde ya da onu yıkadığımda yalayarak teşekkür ediyor. Mama aldım ama mamaları pek sevmedi, Türk usulü beslenmeyi seviyor. Çekçe kelimeler öğrendim, köpek Türkçe kelimeler bilmiyor ama geldiğinden beri o da az da olsa Türkçe öğrendi. Genel olarak Çekçe kelimelerle komut veriyorum. Komutlarla anlaşıyoruz. O bizim dilimizi öğreniyor biz de onun dilini öğreniyoruz. Ortak bir dil bulduk diyebiliriz.


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