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Yaşam

Kuzey Makedonyalı serebral palsi hastasının en sadık dostu labrador köpeği

Kuzey Makedonya'da serebral palsi hastası Aleksandar Veleski, en sadık dostu olarak gördüğü labrador cinsi köpeği ile hayata tutunmaya çalışıyor.

Edita Zekjırovikj   | 08.10.2022
Kuzey Makedonyalı serebral palsi hastasının en sadık dostu labrador köpeği Fotoğraf: Edıta Zekjırovıkj / AA

Üsküp

Üsküplü 39 yaşındaki ​​​​​​​Veleski, uzun süredir "güven, sadakat ve sevgi" arayışındayken bu özellikleri "en yakın dostu" olarak nitelendirdiği köpeğinde buldu.

"Ben" isimli köpeği, günlük yaşamında hem kendisine yardımcı oluyor, hem de bir dost gibi kendisine eşlik ediyor.

Tekerlekli sandalyesine bağlı bir şekilde yaşamını sürdüren Veleski'ye, market alışverişi sonrasında poşetlerin taşınmasında labrador cinsi köpeği yardımcı oluyor.

Aleksandar'ın babası Zoran Veleski, AA muhabirine, oğlunun köpeği ile dokuz yıl önce tanıştığını ifade etti.

O dönem iki aylık olan Ben'in oğluna bir nevi "ilgi, destek, umut" aşıladığını dile getiren Veleski, Aleksandar'ın köpeğiyle birçok engeli aştığını vurguladı.

Veleski, "Ben, bir dost gibi yardımcı oluyor. Ayakkabı veya başka bir şeye ihtiyaç duyduğunda kendisine ulaştırıyor. Şehirde beraber dolaşıyorlar. Markete girip alışveriş yapıyorlar. Ben, poşetleri taşıyor." dedi.

Ben ve Aleksandar arasında yıllar boyunca güçlü bir bağın oluştuğunu söyleyen Veleski, Ben'in, oğluna sadece evde değil iş yerinde de eşlik ettiğini belirtti.

İnsanların sadakati başta köpekler olmak üzere hayvanlardan öğrenmesi gerektiği görüşünü paylaşan Veleski, Ben'in, oğlunun tekrar kendine güvenmesi ve mücadele etmesi konusunda çok yardımcı olduğunu ifade etti.

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