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Yaşam

Kayseri'de yapılan biyogaz tesisi 6 bin 421 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 4,5 megavatlık Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi'nde yıllık ortalama 20 milyon kilovat elektrik üretilecek.

Ramazan Kaya  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
Kayseri'de yapılan biyogaz tesisi 6 bin 421 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak

Kayseri

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, yenilenebilir ve çevreci enerji üretimini hedefleyen projeleri hayata geçirirken, bir taraftan tasarruf sağlıyor diğer taraftan doğayı koruyor.

Bu kapsamda 4,5 megavat kurulu gücündeki Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi'nin açılışı hafta sonu yapıldı.

Alanında büyüklük bakımından Türkiye'de üçüncü sırada olan tesiste, hayvansal atıklardan elde edilen biyogazdan yıllık ortalama 20 milyon kilovat elektrik üretilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yap işlet devret modeli ile hayata geçirilen tesiste hayvansal atıklar dönüştürülerek, biyogazdan günde 4,5 megavat elektrik üretilirken, bu sayede 6 bin 421 hanenin elektriği karşılanacak.

Büyükbaş katı ve sıvı hayvan gübresi, kanatlı hayvan gübresi, şeker pancarı, mısır silajı, bitkisel atıklar ve benzeri gibi tonlarca organik atığın işleneceği tesiste, günlük 36 bin metreküp gaz, 117 metreküp katı fermente gübre ve 67 metreküp sıvı fermente gübre üretimi gerçekleştirilecek.

Tesiste katı gübre depolama alanı, katı ön çöktürme havuzları, 2 besleme havuzu, 2 hidroliz tankı, 6 reaktör, 3 adet 1,5 megavat üretim gücünde motor bulunuyor.

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