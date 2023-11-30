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Yaşam

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 92 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 92 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Muhammet Mutaf  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 92 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 92, Kartalkaya'da 47, Hakkari'de 38, Sarıkamış'ta 30, Keltepe'de 24, Mersivan ve Palandöken-2'de 12, Uludağ'da 10, Yalnızçam'da 9, Yıldızdağı'nda 7 ve Ilgaz'da 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez30.11.2023En düşükEn yüksek
PalandökenPB-80
KartalkayaSY05
HakkariAB-112
SarıkamışAB-60
KeltepeSY-24
MersivanÇB-80
Palandöken-2PB-70
UludağKSY57
YalnızçamPB-133
YıldızdağıKY-21
IlgazKY04

(PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KSY: Kuvvetli sağanak yağışlı, KY: Kar yağışlı)

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