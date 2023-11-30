Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 92 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 92 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Erzurum
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 92, Kartalkaya'da 47, Hakkari'de 38, Sarıkamış'ta 30, Keltepe'de 24, Mersivan ve Palandöken-2'de 12, Uludağ'da 10, Yalnızçam'da 9, Yıldızdağı'nda 7 ve Ilgaz'da 6 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|30.11.2023
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|PB
|-8
|0
|Kartalkaya
|SY
|0
|5
|Hakkari
|AB
|-11
|2
|Sarıkamış
|AB
|-6
|0
|Keltepe
|SY
|-2
|4
|Mersivan
|ÇB
|-8
|0
|Palandöken-2
|PB
|-7
|0
|Uludağ
|KSY
|5
|7
|Yalnızçam
|PB
|-13
|3
|Yıldızdağı
|KY
|-2
|1
|Ilgaz
|KY
|0
|4
(PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KSY: Kuvvetli sağanak yağışlı, KY: Kar yağışlı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.