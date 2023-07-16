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Yaşam

Kars'ta yağmurların ardından açan güneşle doğa canlandı

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden, 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yağmurların dinmesiyle doğa hareketlendi.

Hüseyin Demirci  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Kars'ta yağmurların ardından açan güneşle doğa canlandı Fotoğraf: Hüseyin Demirci - AA

Kars

Kentte uzun zamandır aralıklarla etkili olan yağışların ardından güneşin açmasıyla çiçekler ve yaban hayvanlarıyla doğanın bütün güzelliği ortaya çıktı.

Hava sıcaklığının 21 dereceye yükseldiği bölgede çayırlık alanlarda leylekler, balıkçıllar yiyecek ararken, 2 bin 500 rakımlı İznoz vadisindeki küçük göletlerde angıtlar yüzmenin keyfini yaşadı.

İlçe merkezindeki ormanlık alanda bulunan Milet Bahçesinde ise sincaplar kozalaklarla beslendi, atmacalar da av peşine düştü.

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