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Çankırı'da "vargit"lerin açmasıyla yaylalar renklendi

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yaylalar, "vargit" çiçekleriyle süslendi.

Oruç Emre Gümüş  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Çankırı'da "vargit"lerin açmasıyla yaylalar renklendi Fotoğraf: Oruç Emre Gümüş/AA

Çankırı

İlçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan 1700 rakımlı Yapraklı Yaylası'nda bulunan, bilimsel adı "Colchicum speciosum" olan taç yapraklı vargitler, sonbahar aylarının gelmesiyle çiçek açtı.

Yörede "güz çiğdemi" olarak da bilinen, açtığı dönem yaylacıların dönüş zamanına denk geldiği için "vargit" ismi yaygın olarak kullanılan mor çiçekler, kış aylarının habercisi olarak da anılıyor.

Sonbahar güneşiyle vargitlerin moru, doğadaki yeşil ve sarı renklerle doyumsuz seyirlik manzara sunuyor.

Yumrulu gövdeye sahip 3-5 yapraktan oluşan "vargit" çiçeği, 500 ile 3 bin metre arasındaki orman açıklıkları ve yamaçlarda yetişiyor.

Nemli yerlerde eylül ve ekim aylarında çiçeklenen "vargit", yaklaşık 10 ila 25 santimetre boy veriyor.

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