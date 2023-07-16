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Yaşam

Sıcaktan etkilenen leylek, ağaç gölgesine sığındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sıcak havadan etkilenen bir leylek, refüjde bulunan ağaçların gölgeliğine sığındı.

Mehmet Çakmak  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Sıcaktan etkilenen leylek, ağaç gölgesine sığındı Fotoğraf: Mehmet Çakmak/AA

Antalya

Hava sıcaklığının en yüksek 41 derece ölçüldüğü Kumluca'da, sıcaktan etkilenen bir leylek Halil Çıvgın Caddesi'ne kondu.

Daha sonra refüjde bulunan ağaçların gölgesine sığınan leyleği gören vatandaşlar, içmesi için bir kap su bıraktılar.

Caddeden geçen araçlara rağmen ağaç gölgesinde bekleyen leylek, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Leylek, yaklaşık yarım saat sonra uçarak uzaklaştı.

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