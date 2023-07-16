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Yaşam

Van'da balıkçılar "vira bismillah" dedi

Van Gölü'nde av yasağının sona ermesiyle hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, teknelerle açıldıkları gölde "vira bismillah" diyerek inci kefali avlamaya başladı.

Necmettin Karaca  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Van'da balıkçılar "vira bismillah" dedi Fotoğraf: Necmettin Karaca/AA

Van

Gölde 15 Nisan-15 Temmuz'da, yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla başlatılan av yasağı sona erdi.

Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleriyle Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde balıkçılar, sabahın erken saatlerinde tekneleriyle göle açıldı.

90 gün sonra ilk ağlarını göle bırakan balıkçılar, 15 Nisan'a kadar inci kefali avlayabilecek.

Erciş ilçesinde 30 yıldır balıkçılık yapan Nedim Aslan, av yasağının ardından "vira bismillah" diyerek ağlarını Van Gölü'ne bıraktıklarını söyledi.

Bereketli bir sezon geçirmek istediklerini belirten Aslan, "Hazırlıklarımızı tamamladık. Teknelerimizin bakım ve onarımını yaptık. Yasağın sona ermesiyle gece yarısı göle açıldık. Ağlarımızı suya bıraktık. Bereketli bir gün geçirdik. Av sezonunun böyle geçmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Balıkçılardan Atilla Dağdelan ise inci kefalinin Türkiye'nin lezzetli balıklardan olduğunu ifade etti.

Balıkçılık yaparak ailesinin geçimini sağladığını anlatan Dağdelen, "İnci kefali av yasağı döneminde kolluk kuvvetlerinin de desteğiyle çok iyi korundu. Yasağın sona ermesiyle ağlarımızı göle bıraktık. Verimli bir av sezonu geçirmeyi diliyorum." dedi.

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