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Yaşam

Hakkari'de sıcaktan bunalanlar serinlemek için Şineber Şelalesi'ni tercih ediyor

Hakkari'de etkisini artıran sıcak havadan bunalan vatandaşlar ile kente gelen ziyaretçiler, serinlemek için Sineber Şelalesi'ne gidiyor.

Sayim Harmancı  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Hakkari'de sıcaktan bunalanlar serinlemek için Şineber Şelalesi'ni tercih ediyor Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Kente 50 kilometre mesafede Kaval köyü sınırlarındaki şelalenin bulunduğu alanda, hava sıcaklığının hissedilir derecede artmasıyla yoğunluk yaşanıyor.

Yeşilliklerle kaplı kayaların arasından süzülen, bir bölümü de metrelerce yükseklikten akan suyuyla öne çıkan şelale, yöre sakinlerinin yanı sıra çevre iller ve farklı ülkelerden yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Doğayla iç içe zaman geçirmek için şelaleye gelenler, piknik yapıp, serin suda yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu, AA muhabirine, uzun yıllardır kentte doğa sporlarıyla ilgilendiklerini, aynı zamanda gelen ekiplere rehberlik yaptıklarını söyledi.

Kentte turizmde büyük bir hareketliliğin yaşandığını dile getiren Tansu, "Burası yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla geldiği bir yer. Çevre il ve ilçelerden birçok insan buraya geliyor. Sineber Şelalesi, Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir yer. Görkemli bir vadi. Her tarafından şelaleler akıyor. Burası özel bir coğrafya. Doğal haliyle kalmasını ümit ediyoruz. Şehir merkezinde yakıcı bir hava varken, biz burada serinliyoruz, güzel zaman geçiriyoruz." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Turgut Gündüz de eşinin şelaleyi internetten görmesi üzerine bölgeye gelmeye karar verdiklerini ifade etti.

Katıldıkları tur kapsamında Kaval köyüne geldiklerini anlatan Gündüz, "Geldiğimize değdi. Gerçekten doğa harikası bir yer. Doğal güzelliği olan bir yer. Özellikle burayı görmeye geldik. Zaman burada çok güzel geçiyor. Sıcakları pek hissetmiyoruz. Su çok güzel, serin ve ferahlatıcı. Şu anda çok kalabalık. Çok güzel bir yer." dedi.

Semih Yıldız da arkadaşlarıyla bölgeye gezmeye geldiklerini belirterek, şelalenin büyüleyici bir güzelliğinin olduğunu ve birçok kişinin burada zaman geçirdiğini dile getirdi.

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