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Yaşam

Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Erzurum'da ve Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Hüseyin Demirci, Tevhid Furkan Nehri  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kars/Erzurum

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle araçlar, caddeler, yollar beyaza büründü.

Vatandaşlardan Ömer Ertekin, AA muhabirine, kar yağışına çok sevindiklerini belirterek, "Kar yağışı başladı inşallah devam eder. Hızlı bir şekilde kayak sezonunun açılmasını bekliyoruz." dedi.

Erzurum'da sağanak yerini kara bıraktı

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yerini kara bıraktı.

Palandöken Dağı'nda yoğunluğunu artan karla etraf beyaza büründü, vatandaşlar fotoğraf çektirmek için kayak merkezine geldi.

Kent merkezinde de etkisini artıran yağış nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri yollarda çalışma yaptı.

Lapa lapa yağan karın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar, kar topu oynayarak eğlendi.

Kar nedeniyle araçlar, caddeler, yollar beyaza büründü.


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