Dolar
34.44
Euro
36.29
Altın
2,562.22
ETH/USDT
3,221.60
BTC/USDT
91,218.00
BIST 100
9,389.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Nemrut Dağı eteklerinde sonbahar renkleri hakim oldu

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nın etekleri, sonbahar renklerine büründü.

İsmail Kaya  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
Nemrut Dağı eteklerinde sonbahar renkleri hakim oldu Fotoğraf: İsmail Kaya/AA

Adıyaman

"Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı'nı ziyarete gelenler, yol güzergahında bulunan Kahta Kalesi, Selçuklu Köprüsü ve Arsemia Ören Yeri'ni geziyor, doğa yürüyüşü yapıyor.

Ziyaretçiler, Nemrut Dağı eteklerindeki ağaçların sonbahar renklerine bürünmesini de fotoğraflıyor.

Malatya'dan bölgeyi ziyarete gelen Bayram Uçurum, havaların güzel olmasını fırsat bilerek ailesiyle gezdiklerini, çevredeki meşe, menengiç ve palamut ağaçlarının renkli görüntülerinin çok güzel olduğunu söyledi.

Mustafa Zencirci ise sonbahar renklerinin kapladığı ağaçların arasında tarihi mekanları ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu, arkadaşlarıyla Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izleyeceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çorum'da patlamada hasar gören binanın yıkımına başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sezai Karakoç'un vefat yıl dönümüne ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 12 bin polis memuru alınacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, COP29'da meteorolojik erken uyarı sistemlerini anlatacak
Özgür Özel hakkındaki "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "iftira" soruşturmasında ''yetkisizlik'' kararı

Benzer haberler

Nemrut Dağı eteklerinde sonbahar renkleri hakim oldu

Nemrut Dağı eteklerinde sonbahar renkleri hakim oldu

Restorasyonu tamamlanan Kahta Kalesi'ni 6 ayda yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti

Lübnan parlamentosu, UNESCO'yu tarihi eserleri korumak için harekete geçmeye çağırdı

Aizanoi'de anıtsal kapı ile 2 bin yıllık tiyatro maskı bulundu

Aizanoi'de anıtsal kapı ile 2 bin yıllık tiyatro maskı bulundu
Karabük'te safran hasadı devam ediyor

Karabük'te safran hasadı devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet